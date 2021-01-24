Fenerbahçe, yıldız futbolcu Mesut Özil’i kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden 'Rüya gerçek oldu' başlığı ile yapılan duyuruda, Özil ile 3 buçuk yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Sarı Lacivertliler'in unutulmaz ismi Alex'ten Mesut Özil mesajı geldi. Sosyal medyada Brezilyalı eski futbolcunun paylaşımı büyük yankı uyandırdı.

Alex paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Mesut, Fenerbahçe’ye hoşgeldin. Sol ayağının büyüsü herkesi mest etsin. Dilerim ki bu eşsiz taraftarın kalbini fethet. Bulunduğum yer Brezilya’dan başarıların için yürekten dileklerimi sunuyorum."