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Alex'ten Mesut Özil mesajı

Fenerbahçe, yıldız futbolcu Mesut Özil’i kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı Lacivertliler'in unutulmaz ismi Alex'ten Mesut Özil mesajı geldi. Sosyal medyada Brezilyalı eski futbolcunun paylaşımı büyük yankı uyandırdı.

24 Ocak 2021, Pazar 18:46 Son Güncelleme:
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Alex'ten Mesut Özil mesajı

Fenerbahçe, yıldız futbolcu Mesut Özil’i kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden 'Rüya gerçek oldu' başlığı ile yapılan duyuruda, Özil ile 3 buçuk yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Sarı Lacivertliler'in unutulmaz ismi Alex'ten Mesut Özil mesajı geldi. Sosyal medyada Brezilyalı eski futbolcunun paylaşımı büyük yankı uyandırdı. 

Alex paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Mesut, Fenerbahçe’ye hoşgeldin. Sol ayağının büyüsü herkesi mest etsin. Dilerim ki bu eşsiz taraftarın kalbini fethet. Bulunduğum yer Brezilya’dan başarıların için yürekten dileklerimi sunuyorum."

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