Son yıllarda Avrupa'da beklentilerin uzağında bir performans sergileyen Alexis Sanchez, Güney Amerika'ya dönebilir.

Devre arası kiralandığı Inter'de de istenilen performans seviyesine ulaşamayan Alexis Sanchez, sezon sonu Manchester United'a geri dönecek fakat Şili basınından Dale Albo'nun haberine göre İngiliz ekibi, onu kadrosunda tutmak istemiyor. Şu an bir satış imkanı da çok fazla bulunmadığı için serbest bırakılması gündemde.

Şilili yıldız için daha önce formasını giydiği iki Güney Amerika kulübünün devreye girebileceği iddia edildi. Ülkesinin takımlarından Colo Colo ve Arjantin ekibi River Plate'in isimleri bu noktada öne çıkıyor.