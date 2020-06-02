105 yıllık tarihinde Fenerbahçe'nin en iyi yabancı futbolcusu olarak gösterilen, kırdığı rekorlar ve takımına kazandırdığı başarılarla adını kulüp tarihine altın harflerle yazdıran Alex de Souza, Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktığı unutulmaz 5 anısını paylaştı.

Alex'in Fenerbahçe macerası

20 Haziran 2004 tarihinde Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Türkiye'ye 2004 Copa América'yı kazanan Brezilya Milli Takımının kaptanı olarak gelmiştir ve Fenerbahçe'de harikalar yaratmıştır. 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'nin 100. Yılında şampiyon olan takımda yer alarak tarihe geçmiştir ve 2006-2007 sezonunda Turkcell Süper Lig'i 19 golle tamamlayarak, Fenerbahçe tarihinde gol kralı olan ilk yabancı futbolcu olmuştur. Fenerbahçe tarafından 2007-2008 sezonu başında kaptanlığa getirilmiştir.







