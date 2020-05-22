Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Khimki'nin yıldızı Alexey Shved'in menajeri Obrad Fimic, oyuncusunun Çin'den gelen maddi anlamda güçlü bir teklifi reddettiğini açıkladı.

Shved'in bu yaz Khimki ile olan sözleşmesi sona eriyor ve Avrupa'dan birçok talibi olduğu gibi Çin ekiplerinin de gündemine gelmiş durumda. Rus oyuncunun önceliğinin ise NBA olduğu belirtilmekte.

Crosarka'da yer alan habere göre menajeri Obrad Fimic, "Son günlerde Alexey Shved hakkında çeşitli spekülasyonlar oldu. NBA dışındaki en iyi basketbolculardan biri olarak transfer dönemine serbest giriyor olduğu ortada. Bazı kulüp temsilcilerinin girişimleri olduğu gibi son zamanlarda Çin'den gelen cömert bir teklifi de reddettik. Khimki'nin bir parçası olmaktan memnun. Moskova'da yaşamayı seviyor. Ama tüm teklifleri iy değerlendirip kariyeri adına en doğru kararı vermeliyiz" ifadelerini kullandı.