Alexandru Maxim mucizesi! Lige damga vurdu...

Gaziantep FK, lider Demir Grup Sivasspor karşısında sezonun en flaş galibiyetini alırken yeni transferi Maxim performansıyla öne çıktı. Alman ekibi Mainz’dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katılan başarılı futbolcu, 2 gol 1 asistlik performansıyla tüm dikkatlerini üzerine çekerken takımını da adeta sırtladı.

Ligin ikinci yarısında Gaziantep’in en önemli hücum silahı olacağını daha ilk maçtan gösteren Rumen 10 numara, Sivasspor’a çok zor anlar yaşattı. Geride kalan sezonun ilk bölümünde Mainz formasıyla Bundesliga’da yalnızca 5 maça çıkan ve daha fazla oynamak istediği için Sumudica’nın önerisini kabul eden 29 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu da Gaziantep FK’da bulunuyor.

‘Kazandık çünkü biz daha iyiydik’

Sivasspor’u 5-1 yenerek haftaya damgasını vuran Gaziantep’te teknik direktör Marius Sumudica, bu sonucun şans olmadığını söyledi. Sumudica, “Hafta boyunca bu maça çok iyi hazırlanmıştık. Kazanabileceğimize inanıyordum ancak bu kadar farklı bir galibiyeti beklemiyordum. Deplasmanda Sivas’la berabere kalmıştık, bu kez de sahamızda onları yenip, toplamda lig liderinden 4 puan aldık. Kazanmamızın nedeni basit; sahada daha iyi olan taraf bizdik” yorumunu yaptı.

Sivas’ın hocası Rıza Çalımbay’ın kendisiyle ilgili, “Herkesi provoke ediyor” sözleri için de Rumen hoca, “Çalımbay çok değerli bir isim ve onunla polemiğe girmek istemiyorum. Benim için tek önemli olan maçın kazanılmasıydı” dedi.