Süper Lig ekibi Başakşehir, Alexandru Epureanu ile yolların ayrıldığını açıkladı. Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz kurulduğu günden bu yana ailemizin önemli bir parçası olan Alexandru Epureanu ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır.2014 yılındaki kuruluşumuzun ardından kulüp tarihinin ilk yabancı transferi olan Alexandru Epureanu, Başakşehir ailesinin en değerli temel taşlarından olmuştur. Hem saha içinde hem de saha dışındaki davranışlarıyla örnek bir profesyonel olan tecrübeli oyuncu, takımımızın kaptanlık görevini de başarı ile yürütmüştür.Adeta kulübümüzle birlikte büyüyen ve şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olan Alexandru Epureanu'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Epureanu'nun yeni takımı Ümraniyespor

Başakşehir ile yollarını ayıran Alexandru Epureanu'nun yeni takımı Ümraniyespor oldu. Ümraniyespor, tecrübeli futbolcu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Başakşehir takımından 36 yaşındaki defans oyuncusu Alexandru Epureanu’yu sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Epureanu'ya hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz" ifadelerine verildi.