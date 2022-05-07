Alexandru Cicaldau: Zor bir sezon geçirdik

Süper Lig 'in 36. haftasında deplasmanda Başakşehir ile golsüz berabere kalan Galatasaray 'da Alexandru Cicaldau, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı ve sezonu değerlendiren Rumen futbolcu, "Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Onların ve bizim şanslarımız oldu. Daha çok kontra atak bir oyun oldu. Zor bir sezon geçirdik hem benim için hem de takım için. 2 maçımız daha kaldı, onları kazanmaya çalışacağız." sözlerini dile getirdi.

"Morutan ile çok iyi alıştık"

Morutan ile Türkiye'ye alıştıklarını da belirten Cicaldau, "Morutan ile çok iyi alıştık Türkiye'ye. Bütün takım arkadaşlarıma ve çalışanlara teşekkür etmek istiyorum. Bu süreci kolay atlatmak için bize yardımcı oldular" dedi.