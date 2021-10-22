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Alexandru Cicaldau: Takıma yardımcı olmaya çalışıyorum

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Alexandru Cicaldau maç sonu açıklamalarda bulundu.

22 Ekim 2021, Cuma 00:26 Son Güncelleme:
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Alexandru Cicaldau: Takıma yardımcı olmaya çalışıyorum

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup ederek liderliğini devam ettiren Galatasaray 'da Alexandru Cicaldau karşılaşmanın ardından maçı değerlendirdi.

Maça ilk 11'de başlayan ve 90. dakikada yerini Luyindama'ya bırakan futbolcu maçın zor bir karşılaşma olduğunu belirtti ve takıma yardımcı olmaya çalıştığını dile getirdi.

Alexandru Cicaldau'nun açıklamaları şu şekilde:

"Zor bir karşılaşmaydı, rakip iyi oynadı. 3 puanı almasını bildik. Önümüzdeki maçlara bakacağız."

"Ben her zaman takıma yardımcı olmaya, performansımı geliştirmeye çalışıyorum."


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