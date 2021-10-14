Alexandru Cicaldau: Şu anda yaşadıklarım hayal ettiğimin ötesinde

Galatasaray 'ın bu sezon kadrosuna kattığı Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau, taraftarlardan, takımdaki futbolcuların kendisine olan yaklaşımına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Romanya basınından Playsport'a röportaj veren Alexandru Cicaldau'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Galatasaray hayali

Galatasaray taraftarlarıyla ilgili videolar izlemiştim ve çok şey duymuştum ama şu an yaşadığım şey hayal ettiğimin ötesinde. Bu sadece olağanüstü! Başka yerde bu kadar tutku ve bu kadar sevgi bulmak zor! Galatasaray'da bir rüya yaşıyorum çünkü her şey olağanüstü: taraftarlar, antrenman koşulları, soyunma odasındaki atmosfer, yemekler, yaşadığım yer…

'Galatasaray ile ilgili her şeyi seviyorlar'

Taraftarlar Galatasaray ile ilgili her şeyi seviyorlar. Eğer takım oyuncusu olursan, hemen seviliyorsun. Sokaklarda insanlar beni durdurup, fotoğraflar çekiyor. Maske bile takıyor olsam beni tanıyorlar. Bir restoranda yemek bekliyordum ve gözümün kenarıyla bir taraftarın 5 dakika boyunca etrafımda dolaştığını gördüm. Bir noktada cesaretini topladı ve fotoğraf çektirmek istediğini söyledi. O kadar heyecanlıydı ki elleri titriyordu, mutluluktan telefonu doğru düzgün tutamadı bile. Galatasaray'ın onun için ne kadar önemli olduğunu görün.

'Soyunma odasında ismim Alex'

Taraftarlar beni Cicaldau olarak çağırıyor ancak ismimi doğru şekilde söylemeleri zor. Kulüpte ve soyunma odasında ise beni Alex diye çağırıyorlar.

'Bana karşı yaklaşımları beni gerçekten etkiledi'

Tecrübeli futbolcuların (Arda Turan, Muslera, Feghouli ve Babel) bana karşı yaklaşımları beni gerçekten etkiledi. Onlar geçmişte hayran olduğum futbolcular.

'10 numarayı reddettiğim gerçek değil'

Rumen basınında 10 numarayı kabul etmediğimin yazıldığını duydum. Türkiye'de çıktı mı bilmiyorum. Şunu netleştirelim böyle bir durum yok, ben sadece 33 numarayı seçtim. Beni tanıyanlar çok iyi bilir ki ben çalışkan biriyim ve bu tür tartışmalara girmem.

'Morutan'la birbirimizi önceden tanıyorduk'

Morutan ile birbirimizi küçüklükten tanıyorduk ama şimdi daha da yakınlaştık tabi. Birbirimizden iki blok ötede oturuyoruz, bazen dışarı çıkıp birlikte yemek yiyoruz.











