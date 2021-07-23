Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında PSV'ye 5-1 kaybeden ve ağır bir yara alan Galatasaray 'da transfer çalışmalarına hız verildi. 10 numara arayışına giren ve Nicolae Stanciu için Slavia Prag'la anlaşamayan Galatasaray'ın bir başka Rumen oyuncu Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edildi. Alexandru Cicaldau transferini ilk olarak Romanya Futbol Ligi'nin eski başkanı Mitica Dragomir duyurdu, "Galatasaray, 24 yaşındaki 10 numara Alexandru Cicaldau için kulübü Universitatea Craiova ile 6 milyon Euro ve sonraki satıştan %20 pay karşılığı anlaşmaya vardı." ifadelerini kullandı. Peki, Alexandru Cicaldau kimdir, mevkisi ne? Alexandru Cicaldau kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Alexandru Cicaldau kimdir, mevkisi ne? Alexandru Cicaldau kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?

8 Temmuz 1997'de Romanya'nın Medgidia şehrinde dünyaya gelen Alexandru Cicaldau, futbola Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin akademisinde başladı. 2014 yılında Gheorghe Hagi'nin kurduğu Viitorul Constanta'ya transfer olan Cicaldau, 2016'da A takım kadrosuna dahil edildi. Burada çıktığı 50 maçta 1 gol, 7 asistle oynayan Rumen 10 numara, 2018/2019 yaz transfer döneminde 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Universitatea Craiova'ya transfer oldu.

Universitatea Craiova'nın değişilmez isimlerinden olan 24 yaşındaki oyuncu, burada çıktığı 129 maçta 33 gol, 21 asistle skora katkı sağladı. Burada gösterdiği performansla Romanya Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri haline gelen 24 yaşındaki orta sahayla Galatasaray'ın yanı sıra İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria da ilgileniyordu.

Cicaldau'nun Galatasaray'a transfer olduğunu açıklayan Dragomir, "Bir haber duydum ve sizlerle de paylaşacağım. Craiova'nın en iyi oyuncusu takımdan ayrıldı. Cicaldau, evet. 6 milyon Euro artı sonraki satıştan %20 pay karşılığında Galatasaray'a satıldı" ifadelerini kullandı.

1.78 boyunda olan Craiova'nın güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro. Mart 2018'den beri Romanya A Milli Takım forması da giyen yıldız oyuncu, çıktığı 14 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.