Alexander Zverev, yarı final biletini kaptı

İtalya’nın Torino kentinde düzenlenen 52. ATP Finalleri’nin 5. günü tamamlandı. Kırmızı Grup karşılaşmasında 3 numaralı seribaşı Zverev ile 7 numaralı seribaşı Hurkacz korta çıktı.

Turnuvada 2018 yılı şampiyonu Alman tenisçi Zverev, Polonyalı rakibini 6-2 ve 6-4’lük setlerle 2-0 mağlup etti. İkinci galibiyetini alarak yarı finale yükselen Zverev, 1 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic’in rakibi oldu.

Medvedev, Sinner’i üç sette geçti

Grubun diğer mücadelesinde yarı finali önceden garantileyen 2 numaralı seribaşı Daniil Medvedev ile 9 numaralı seribaşı Jannik Sinner karşılaştı.

Geçen yılın şampiyonu Rus raket Medvedev, Sinner karşısında 6-0, 6-7, 7-6 sona eren setlerle 2-1 kazandı ve üçte üç yaptı.

Turnuvada bugün Yeşil Grup’ta Andrey Rublev-Casper Ruud ve Novak Djokovic-Cameron Norrie karşılaşmaları oynanacak.

AA