Alexander Zverev, Fransa Açık’ta üçüncü tura yükseldi

Başkent Paris’te düzenlenen turnuvaya 4. gün maçlarıyla devam edildi.

Tek erkekler ikinci tur mücadelesinde Alman tenisçi Zverev, dünya sıralamasının 182. basamağındaki Rus Roman Safiullin ile karşılaştı. Zverev, 7-6, 6-3 ve 7-6’lık setlerle sahadan 3-0 galip ayrıldı ve üçüncü turda Sırp Laslo Djere ile eşleşti.

Turnuvanın 11 numaralı seribaşı İspanyol Roberto Bautista Agut ise ikinci turda İsviçreli Henri Laaksonen’e elendi. Klasmanın 150. sırasındaki Laaksonen, karşılaşmayı 6-3, 2-6, 6-3, 6-2 sona eren setlerle 3-1 kazandı.

Tek kadınlarda da 10 numaralı seribaşı İsviçreli Belinda Bencic, Rus Daria Kasatkina karşısında turnuvaya ikinci turda veda etti. Dünya 37’ncisi Kasatkina, 6-2 tamamlanan iki sette galip gelerek adını üçüncü tura yazdırdı.

AA