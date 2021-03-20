Alexander Zverev, Dominik Koepfer’i avladı ve finale yükseldi

Akapulko şehrinde düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Meksika Açık Turnuvası’nda, Alman tenisçi Alexander Zverev, rakibi Dominik Koepfer’i 6-4 ve 7-6’lık skorlarla yenmeyi başardı.

Meksika’da yaşanan 5.7 büyüklüğündeki deprem, korttaki sporcular tarafından da hissedildi. Ancak Zverev ve Koepfer oyunu durdurmayarak maça devam etti.

2019 yılından sonra Meksika Açık’ta bir kez daha finale yükselme başarısı gösteren Zverev, şampiyonluk için Stefanos Tsitsipas ile karşılaşacak. (AA)