Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte kulüpler transfer çalışmaları için harekete geçti. Beşiktaş , Fenerbahçe ve Trabzonspor 'un transfer listesinde ilk sıralarda bulunan Alexander Sörloth suskunluğunu bozdu. Tecrübeli santrafor, Türkiye'ye geri döneceğine yönelik iddialara cevap verdi. Alexander Sörloth transfer için net mesaj verdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SEZONU SOCIEDAD'DA GEÇİRDİ

RB Leipzig'de beklentilerin altında kalan Norveçli futbolcu sezonu Real Sociedad'da geçirdi. Tecrübeli futbolcu İspanyol ekibinde 44 müsabakada süre aldı. Alexander Sörloth bu süreçte rakip fileleri 8 kez havalandırdı. 26 yaşındaki oyuncu takım arkadaşlarına 1 asist yapma başarısı gösterdi.

'CEVAP VERİNCE ORTALIK KARIŞIYOR'

Norveç basınından TV 2'ye konuşan Alexander Sörloth, Türkiye iddialarına cevap verdi. Norveçli golcü, "Türkiye, fantastik bir futbol ülkesi. Orada güzel anılarım var. Maç günleri gerçekten büyülüydü. Bu, hala özlediğim bir şey. Geri dönmek ister miyim? Ben buna bir cevap verince ortalık karışıyor" diye konuştu.

'KALICI BİR TRANSFER İSTİYORUM'

Tecrübeli futbolcu transfer olacağı takımda kalıcı olmak istediğini belirtti ve "Benim için en önemli şey, kendimi istendiğimi hissettiğim ve takımda önemli bir rol alacağıma dair iyi sinyaller aldığım bir yerde olmak. Kiralık bir transfer değil de kalıcı bir transfer istiyorum. Benim için en uygunu bu" açıklamasını yaptı.

'ÇABUK ATLATMAK İSTİYORUM'

Transferi konusundaki belirsizliğin devam etmesine değinen Alexander Sörloth, "Hangi takıma transfer olacağımdan çok ne zaman transfer olacağım önemli. Sezon başını kampını geçireceğim bir takımda oynamak istiyorum. Geç katılınca takım arkadaşlarımı tanımam uzun sürüyor. Adaptasyon sürecini çabuk atlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Alexander Sörloth son olarak "Umarım sezon başlamadan bir takıma transfer olurum. Benim ve menajerim için en büyük hedef bu" dedi.

20 MİLYON EUROYA GİTTİ

Alexander Sörloth futbola ülkesi Norveç'te başladı. 26 yaşındaki santrafor Rosenborg, Bodo Glimt, Groningen, Midtjylland, Crystal Palace, Gent, Trabzonspor, RB Leipzig ve Real Sociedad formaları giydi. RB Leipzig, Norveçli oyuncunun bonservisine 20 milyon euro ödedi.









(Skorer)