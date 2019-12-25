Teknik direktör Ünal Karaman’ın vazgeçilmezi olan Norveçli yıldız, son olarak Konyaspor filelerini havalandırdı, Fırtına’yı zafere taşıdı. 16 lig maçının hepsinde forma giyip, 10 karşılaşmada ağları sarsan Sörloth, hep kritik anlarda sahneye çıktı, takımına tam 22 puan kazandırdı. Karadeniz ekibi, Sörloth’un gol attığı hiçbir mücadeleyi kaybetmedi.

Açılış golleri ondan

Krallık yarışında Gençlerbirliği’nden Stancu’yu (11) takip eden Sörloth, önemli bir istatistiğe daha imza attı. ‘Kuzey’in Oğlu’, ligin en fazla açılış golünü kaydeden ismi. 5 maçta Trabzonspor’u 1-0 öne geçiren futbolcu olan Sörloth, UEFA Avrupa Ligi’nde 2, Türkiye Kupası’nda da 1 kez ağları havalandırdı.