Trabzonspor taraftarları, 2020/21 sezonunun başında Bundesliga ekibi Leipzig'e transfer olan Norveçli golcü Alexander Sörloth’un tekrar takıma dönmesi için kampanya başlattı, yıldız forvet isyan etti. Sörloth’un sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafa 2 milyonu aşkın "Come to Trabzonspor" ifadesi kullanarak yorum yapılmasına tepki gösteren Norveçli, bu durumun kendisini çok stresli bir hale getirdiğini vurguladı.

Trabzonspor ile 49 maça çıkan Sörloth, 33 gol ve 10 asistlik müthiş bir performans sergilemişti.

'Yeter artık!'

Taraftarın çağrısına son vermesini istediğini belirten Sörloth, kişisel sosyal medya hesabından "Merhaba Trabzonspor taraftarları... Sevginizi ve desteğinizi takdir ediyorum fakat lütfen beni aramayı ve mesaj göndermeyi bırakın. Bu durum hayatımı çok stresli hale getiriyor. Yeter artık.” açıklamasını yaptı.

Leipzig formasıyla geçtiğimiz sezon 36 maçta görev alan Sörloth, sezonu 6 gol, 3 asistle kapattı.

Ne olmuştu?

Trabzonsporlu taraftarlar da Sörloth’u yeniden takımlarında görmek için sosyal medyada büyük bir kampanya başlattı. Trabzonspor taraftarları, organize olarak tekrar Bordo Mavili formayı giymesini istedikleri Sörloth’un sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafa 2 milyonu aşkın ‘Come to Trabzonspor’ yorumu yazarak oyuncuyu yeniden takıma dönmeye davet etti. Başlatılan kampanyaya katılım hızla devam etti.

Abdullah Avcı: Sörloth'u bekleyeceksek, ben beklemeye razıyım

Trabzonspor'un kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Sörloth ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, ''Sörloth keşke olsa. Başkanımız çalışma yapıyor. Bekleyelim görelim. Sörloth'u bekleyeceksek, ben beklemeye razıyım. Olabiliyorsa bizi mutlu eder, olamıyorsa B planına hazırlık yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.







