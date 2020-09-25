Trabzonspor ile yollarını ayırarak 20 milyon euro bonservisle RB Leipzig’in yolunu tutan Alexander Sörloth, transfer süreciyle alakalı açıklamalarda bulundu. Ülkesinden Verdens Gang’a açıklamalarda bulunan oyuncu Alman ekibinin kendisine ilgisi olur olmaz transfer olmayı kafasına koyduğu itirafında bulundu.

Milliyet'in haberine göre; 24 yaşındaki forvet, “Leipzig’in bana ilgisi geçtiğimiz sezon sırasında oluştu. Onların ilgisi ortaya çıkar çıkmaz ben de transfer olmaya karar verdim. Gitmek istediğim yer orasıydı, benim için birinci tercih oldular. Menajerim kendileriyle görüştü, sezonun tamamlanmasını bekledik, başka kulüple görüşmedik. Çok zaman aldı ama sonunda büyülü bir şeydi benim için” diye konuştu.

Trabzonspor’dan dostane bir şekilde ayrıldığını belirten Sörloth, “Arkadaş olarak ayrılıyorum. Transfer sürecinde biraz belirsizlikler oldu, bu tüm taraflar için işin en kötü yanıydı. Bilgi eksikliği bazı şeylerin karışmasına yol açtı. Bu konudaki düşüncelerimi dile getirmek benim için zaruri hale gelmişti. Bu yüzden veda sözlerimin olduğu videoyu kayda aldım. Ve Trabzonspor taraftarlarından bunun hakkında sadece olumlu geri dönüşler aldım” dedi.

Leipzig’in Sportif Direktörü Markus Krösch de transfer sürecine yönelik detayları paylaştı. Alman yönetici, “Sörloth’un Türkiye’de çok iyi oynadığını fark edince transfer listemize aldık. İlk temasımız yaklaşık 9 hafta önceydi. Çok taraflı olduğu için çetrefilli bir transfer süreci oldu. Biz de finansal sınırlarımızı aşmamaya çalıştık. Sörloth’un transfer olmak konusunda niyetini açıkça ortaya koyması da işleri kolaylaştırdı” ifadelerini kullandı.