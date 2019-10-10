Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, ülkesinde yayın yapan TV 2 kanalıyla özel bir röportaj gerçekleştirdi. Bordo Mavili formayla 13 maçta 6 gol ve 2 asist kaydeden 23 yaşındaki santrfor; Çaykur Rizespor maçı, Daniel Sturridge ve EURO 2020 elemelerindeki İspanya mücadelesiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte yıldız ismin o sözleri:

"Çaykur Rizespor'u yendiğimiz Karadeniz derbisi harikaydı. Her şeyden evvel benim Türkiye'deki ilk gerçek derbimdi. Böyle bir maçı parçası olmak harikaydı. O günkü şartlar futbol oynamaya elverişli değildi. Baştan sona gerçek bir savaş oldu. Sonunda kazanan taraf olmamız da ayrıca harikaydı.

Daniel Sturridge de bu maçta çok iyiydi. Kendisi, sağ kanada yakın oynadı ve bazı boşluklar buldu. Nitekim bir vuruşu da direkten döndü. Onun harika bir sol ayağa sahip olduğunu biliyoruz. Benim attığım kafa golünde de harika bir asist yaptı. Artık tek mesele, onu ceza sahası içinde topla buluşturmak. Öte yandan Sturridge, son derece mütevazı bir insan. Herkesle çok iyi iletişim kuruyor. Kendisinde yıldız kaprisi yok. Bugüne kadar birkaç büyük futbolcuyla aynı takımda oynadım. Ancak gelecek yıllarda kendisini olduğundan daha iyi zanneden yıldızlarla tanışmak için de şansım yüksek.

EURO 2020 elemelerinde İspanya'yla kendi sahamızda oynayacağımız maçta rakibimize aşırı saygı göstermememiz gerekiyor. Tersine futbol oynama cüretini göstermeliyiz. Bir puan makul bir sonuç olur. Ancak biz üç puan için savaşmak zorundayız."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler