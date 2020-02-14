Alexander Sörloth’a 2 maç men!

Trabzonspor’un golcüsü Alexander Sörloth, 8 Şubat’ta Gençlerbirliği maçında Baiano’ya attığı tokat nedeniyle VAR incelemesi sonucunda 90+2’de kırmızı kart ile oyundan atıldı. Hakem Hüseyin Göçek ve yardımcıları, olayı ‘şiddetli itme’ olarak raporlara kaydetti. 23 yaşındaki golcü, tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi. Şimdi ise Norveçli’nin cezası belli oldu. PFDK, Sörloth’a rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 karşılaşmadan men ve 8 bin 500 TL para cezası verildi.

İlkini kupada çekti

2 maçtan men edilen Alexander Sörloth, cezasının ilkini Ziraat Türkiye Kupası’nda dün Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan çeyrek final rövanş karşılaşmasında çekti. Ancak Norveçli yıldız, ligde Bordo- Mavililer’in, Sivasspor ile çıkacağı liderlik mücadelesinde takımını yalnız bırakmak zorunda kalacak. 24 yaşındaki yıldız, bu sezon 32 maçta 21 gol ve 7 asistlik katkı sağlamıştı.