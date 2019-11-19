Alexander Sörloth yine boş geçmedi Norveç kazandı

EURO 2020 Elemeleri F Grubu'nda Norveç, Malta’ya konuk oldu. İspanya ile İsveç'in ardından 3. sırada yer alan Norveç, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Norveç'e galibiyeti getiren goller 7'de Joshua King ile öne geçen Norveç'e Malta 40'da Paul Fenech'le karşılık verdi.

Skoru belirleyen gol ise Trabzonspor'un yıldız golcüsü Alexander Sörloth'dan geldi. Berge'nin asistinde ağları sarsan Sörloth, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 5. maçında 4. golünü attı.

Bu sonucun ardından 17 puana yükselen Norveç, 3. sırada yer aldı ve play-off oynamaya hak kazandı. Malta ise 3 puanla son sırada kaldı.

Norveç, 67'de Joshua King ile bir de penaltı atışından yararlanamadı.

Trabzonspor'daki başarısını Milli Takıma da yansıtyan Sörloth, Bordo-Mavi formayla çıktığı ligde 11 maçta 6 gol, 3 asist yaparken, Avrupa Ligi'nde de 8 maçta 2 gol, 1 asist kaydetti.