Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla rekorları alt-üst eden Erling Haaland’ın gücü Türkiye’ye yetmedi... Fiyatı 180 milyon Euro olarak belirlenen genç forvet, maç boyunca çok etkisiz kaldı. Merih’in sakatlığında Kaan Ayhan ve Çağlar Söyüncü’den oluşan stoper tandemimizin geçit vermediği Haaland, 84. dakikada oyundan alındı. Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, Haaland’ın yerine Morten Thorsby’yi soktu. Yedek kulübesine oldukça moralsiz gelen Haaland, 3-0 kazandıkları bir önceki Cebelitarık mücadelesinde de suskun kalmıştı.

62 dakika görev yaptığı mücadelede rakip kaleye 8 şut gönderen Haaland, fileleri havalandıramamıştı. Avantajları işe yaramadı Öte yandan rakibimiz, fikstür avantajına rağmen Türkiye karşısında darmadağın oldu. Norveç’teki koronavirüs tedbirleri sebebiyle bu maç Malaga’ya alınırken, pazartesi gününden beri tam kadro olan Kırmızı-Beyazlılar, Cebelitarık karşılaşmasını da 1 saat uzaklıkta oynamıştı. Tatil gibi bir ortamda 20 derece sıcaklıkta günlerdir kamp yapan Norveç kafilesi, dün de sadece 45 dakikalık otobüs yolculuğu ile stada geldi.

Alexander Sörloth direğe takıldı

Trabzonspor formasıyla geride bıraktığımız sezon Süper Lig’de 24 gol atan ve krallık tacını takan Sörloth, Norveç Milli Takımı formasıyla bize rakip oldu. Cebelitarık mücadelesinde ağları havalandıran yıldız forvet, eski takım arkadaşı Uğurcan’ı geçemedi. 11. dakikada attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edilen Sörloth, 26. dakikada ise direğe takıldı. Sörloth, karşılaşmanın ikinci yarısında ise hiç varlık gösteremedi.



