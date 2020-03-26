Süper Lig'in en iyi ikilisi konumunda yer alan bordo-mavili futbolcular, gol ve asistlerinin yanı sıra tam bir istikrar abideleri olarak öne çıktılar.

Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor'un hücum oyuncuları Alexander Sörloth ve Anthony Nwakaeme, attıkları goller ve yaptıkları asistlerle Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi koltuğunda oturuyor. Karadeniz devinin Süper Lig'de attığı 59 golün 29'u bu iki oyuncudan gelirken, Sörloth (19) gol krallığı yarışını zirvede götürüyor. Nwakaeme ise gol sayısını 10'a çıkardı. Norveçli oyuncu attığı gollerin yanında 6 asistle oynarken, Nwakaeme ise 9 asistle takımına katkı veriyor. İki oyuncu attıkları goller ve yaptıkları asistlerle Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi koltuğunu bırakmadılar. Bordo-mavililerin iki oyuncusunu 23 golle Alanyaspor'dan Papiss Cisse-Junior Fernandes ikilisi takip etti. Bu kulvarda üçüncü sıraya ise 20 golle Fenerbahçe'den Vedat Muriç ve Max Kruse yerleşti.

ONLAR ATTI, FIRTINA COŞTU

Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi olan Sörloth ve Nwakaeme'nin gol attığı maçlarda Trabzonspor, maç kaybetmedi. İki oyuncu görev aldıkları 6 maçta birlikte gol atma başarısı gösterdi. Bu arada Süper Lig'de 53 puanla lider olan lider Trabzonspor'da, Sörloth ile Nwakaeme istikrar abileleri olarak da ön plana çıktı. Trabzonspor'a sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace kulübünden satın alma opsiyonuyla iki yıllığına kiralanan 24 yaşındaki Norveçli golcü, Süper Lig'de 26 maçta forma giydi. İki bin 270 dakika sahada kalan başarılı forveti, 24 maçta iki bin 25 dakika ile Nwakaeme takip etti. Bu iki futbolcunun uyumu ve performansı takımı liderliğe taşıdı.

BOMBARDIMAN

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 26 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde eden Trabzonspor, 53 puanla averajla lider durumda yer alıyor. Bordo-mavililer bu sezon ligde oynadığı maçlarda en çok şutu Kayserispor'u 6-2 mağlup ettiği karşılaşmada çekti. Karadeniz ekibi söz konusu karşılaşmada 31 şut çekerken bu şutların 13'ü isabetli oldu. Bordo-mavililer en az şutu ise Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta 6 şutla atarken, 2 şutu kaleyi buldu.

EN ÇOK KORNER

Trabzonspor bu sezon ligde en çok korner atışını ise Kayserispor maçında kullandı. 14 kez köşe gönderine gelen bordo-mavililer en az korner atışını ise 2'şer kez ile evinde 2-2 berabere kaldığı Gençlerbirliği ve sahasında Beşiktaş'ı 4-1 yendiği maçta yaptı.

TOPA SAHİP OLMA

Karadeniz devinin sahasında Kasımpaşa'yı 6-0 yendiği maç en çok topa sahip olduğu müsabaka oldu. Yüzde 62 topa sahip olan bordo-mavililerin en az topa sahip olduğu maç ise İstanbul'da Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maç oldu. Bu maçta Karadeniz ekibi yüzde 31 oranında meşin yuvarlağa sahip oldu.

BİR MAÇTA 519 PAS

Bordo-mavili ekibin sahasında Kasımpaşa'yı 6-0 yendiği maç en iyi paslaşma yaptığı maçlardan biri oldu. Fırtına bu maçta 519 kez başarılı pas yaptı. Deplasmanda 1-0 kazandığı Konyaspor sınavında 500 kez başarılı pas yapan Trabzonspor, sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu maçta ise 496 kez başarılı pas yapmasına karşın rakibine yenildi. Aynı sayıda başarılı pas yaptığı Kayserispor'u ise 6-2 mağlup etti. Bordo-mavililer İstanbul'da Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı derbide ise 185 kez başarılı pas yaparken, bu maç en az başaralı pas yaptığı müsabaka oldu.

SÜPER TRAFİK

Fırtına bu sezon ligde oynadığı 26 maçta en iyi pas trafiğini sahasında Kayserispor'u 6-2 mağlup ettiği karşılaşmada yakaladı. Yüzde 90'lık bir performans yakalayan Alanyaspor'u sahasında 1-0 yendiği maç ise Karadeniz ekibinin yüzde 68'lik oranla en az pas trafiği yakaladığı maç oldu.