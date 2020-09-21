Alexander Sörloth transferinde son dakika! İmzayı atıyor...

Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberinde menajeriyle birlikte Almanya’da bulunan oyuncunun transferinin tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. 24 yaşındaki oyuncunun bugün Leipzig havalimanı yakınındaki bir hastanede sağlık muayenesinden geçirileceği ifade edildi. Kontroller sonrasında oyuncunun kendisini Leipzig’e bağlayacak sözleşmeyi imzalamasının beklendiği kaydedildi. Haberde Sörloth’un Chelsea’ye transfer olan Timo Werner'ın boşluğunu doldurmasının beklendiği de aktarıldı.

Bilindiği üzere Sörloth, milli takım arasının ardından Türkiye'ye dönmemiş ve Trabzonspor kulübü de tespitte bulunarak cezai işlemlerin devreye sokulacağını aktarılmıştı. Alman medyası bir haftadan bu yana Sörloth'un Leipzig ile kesin anlaşmaya vardığını yazıyordu. Transferde sıkça telaffuz edilen bonservis bedeli ise 20-22 milyon Euro.

Transferin resmiyet kazanması halinde transfer bedelinin yarısını Sörloth'un bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace yarısını ise Trabzonspor alacak. Trabzonspor Norveçli golcüyü geçtiğimiz sezon 375 milyor kiralama ve 2 yıl sonunda 6 milyon Euro satın alma opsiyonu ile kadrosuna dahil etmişti.