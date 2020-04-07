Alexander Sörloth Norveç’e gitti

Liglerin Haziran ayında başlayacağının açıklanmasının ardından Trabzonspor Yönetimi, takıma 2 Mayıs’a kadar izin verdi.

07 Nisan 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Alexander Sörloth Norveç’e gitti

Kulüpten yapılan açıklamada, Sörloth’un ülkesine gittiği belirtildi. Norveç Hükümeti tarafından özel uçak gönderilirken, yıldız forvet dün şehirden ayrıldı. Aynı şekilde Erce Kardeşler de, valilik tarafından verilen seyahat belgesiyle Trabzon’dan gitti. Her iki isim de 15-20 Nisan tarihleri arası Trabzon’a dönecek ve 14 günlük karantina süreçlerini evlerinde tamamlayacaklar. Bordo-Mavililer 2 Mayıs’ta saat 15.00’te tesislerde toplanarak takım halinde çalışmalara başlamayı planlıyor.

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