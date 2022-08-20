Almanya Bundesliga'nın 3. hafta maçında Union Berlin ile RB Leipzig, An der Alten Försterei Stadyumu'nda karşı karşıya geldiler. Türkiye'ye transferi gündemde olan Alexander Sörloth, RB Leipzig'in Union Berlin maçında kadroda yer almadı. 26 yaşındaki Norveçli golcü için Trabzonspor ve Fenerbahçe 'nin devrede. Sörloth'un yeni adresinin neresi olacağı şimdiden büyük merak konusu.

Trabzonspor iddiası

Trabzonspor, 2019-2020 yıllları arasında takımda kiralık olarak forma giyen ve daha sonra 20 milyon Euro bonservis bedeliyle RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth için yeniden harekete geçtiği iddia edildi. Bordo Mavililer'in bu transfer için görüşmelere başladığı öne sürülürken, Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda transferlerini gerçekleştiren yönetimin, Kopenhag maçı sonrası Norveçli futbolcuyu kadroya katmayı hedeflediği bildirildi.

Bordo-mavili takımda oynadığı sezonda gol kralı olan Norveçli oyuncu, çıktığı 49 maçta 33 gol ve 11 asist ile oynamıştı.









Fenerbahçe'nin Sörloth sevdası

Sarı-Lacivertliler’in Alexander Sörloth aşkı bitmiyor. Son iki sezondur Norveçli golcü için birçok kez girişimde bulunan yönetim, bunlardan sonuç alamamıştı. Ancak Almanya’dan gelen haberler, Fenerbahçe’nin bir kez daha harekete geçmesini sağladı. Rekabette zaten Nkunku, Andre Silva ve Youssef Poulsen’in gerisinde kalan Sörloth, Timo Werner’in transferiyle birlikte forma umudunu tamamen kaybetti. Yıldız futbolcu, menacerinden kulüp bulmasını istedi. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe bir kez daha harekete geçerek Leipzig ile temas kurdu. Alman ekibi, Sörloth’u satmak istese de Sarı-Lacivertliler, satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor.

Başkan Ali Koç’un, Jesus’un aksine Alexander Sörloth’u daha çok istediği öne sürüldü. Norveçli oyuncunun Trabzonspor performansı, gelirse uyum sorunu yaşamayacak olması kendisini ön plana çıkarıyor.







