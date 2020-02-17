Alexander Sörloth krallık yarışında tek başına

Attığı gollerle Fırtına’yı sırtlayan Alexander Sörloth geçen hafta oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında Baiano’yu yüzünden ittirmiş ve PFDK tarafından 2 maçla cezalandırılmıştı. Ancak yapılan itirazlar sonucunda ‘tahrik’ unsuru göz önünde bulundurularak, ceza 1 maça inmişti. Perşembe günü Türkiye Kupası’ndaki B.B. Erzurum sınavında görev yapamayan ve cezasını tamamlayan 24 yaşındaki oyuncu, dün zorlu Sivas karşılaşmasında forma giydi. Yıldız oyuncu sezonun en kritik maçlarından birinde en iyi bildiği işi yaptı ve 4. dakikada topu filelere gönderdi.

6 maçta 10 gole katkı

Mücadele boyunca Kırmızı-Beyazlı savunmacılara zor anlar yaşatan Sörloth 43’te ise çok akıllı davrandı. Sol çaprazdan topu ceza sahası içerisine çok sert gönderen Norveçli futbolcu adeta meşin yuvarlağı Caner Osmanpaşa’nın kendi kalesine atmasını sağladı ve fark ikiye çıktı. Yiğidolar karşısında yıldızlaşan başarılı oyuncu, son 6 maçta 8 kez ağları sarstı ve 2 gol pası verdi. Ligdeki gol sayısını 17’ye çıkaran Sörloth, Papiss Cisse’nin (16) haftayı boş geçmesinin ardından krallık yarışında zirveyi tek başına ele geçirdi.

Gözünü Şota’ya dikti

Son dönemde Trabzonspor’a gelen en iyi yabancı forvet olan Alexander Sörloth performansıyla göz dolduruyor. Ligdeki 21. maçında 17. golünü atan Norveçli futbolcu, 2014-2015 sezonunu 17 golle tamamlayan Paraguaylı yıldız Oscar Cardozo’yu yakaladı. Fırtına’nın bir sezonda en skorer ikinci yabancı oyuncusu olan Sörloth’un şimdiki hedefi ise 1995-1996 sezonunda 25 gol atan Şota Arveladze’yi geride bırakmak.