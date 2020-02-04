Alexander Sörloth: Krallık değil şampiyonluk

Kariyerinin en iyi dönemini Trabzon’da geçiren, 19 lig maçında 16 gol, 4 asistlik müthiş bir performans ortaya koyan Alexander Sörloth, sadece Türkiye’de değil, ülkesi Norveç’te de çok konuşuluyor.

Fenerbahçe maçının ardından bir Norveç televizyon kanalı, Sörloth ile röportaj yapmak için Trabzon’a geldi.

Ana haberlerde gündem olan Sörloth öncelikle Fenerbahçe galibiyetini yorumladı, “Trabzon’a transfer olduğum gün Fenerbahçe maçının önemini bana anlatmışlardı. ‘Sezonun en büyük savaşı’ demişlerdi. Bu galibiyet şehir için çok önemli. İyi motive olmuştuk ve havaya girmiştik. Tribünler zaten inanılmazdı. Golü erken yememize rağmen dağılmadık ve maçı çevirdik. Takım iyi gidiyor. Böyle devam etmeliyiz” dedi.

Türk insanı hakkında...

Süper Lig’de en golcü futbolcu olduğu hatırlatılan Sörloth, “Benim için her şey iyi gidiyor. Gol attıkça, özgüvenim artıyor. Şu an en skorer isim benim ama esas hedefim şampiyonluk” ifadesini kullandı. Şehirdeki ilgiden çok memnun olduğunu belirten Sörloth şunları söyledi: Türkiye’de insanlar Norveç’e göre biraz farklı. İnsanlar size gelip selam veriyor ve sarılıyor. Alışveriş yaparken taraftar ilgisi yüzünden polis yardımıyla araca binebildim. Türk insanı hakkında sadece iyi şeyler düşünüyorum.