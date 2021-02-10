Ülkemizde Süper Lig heyecanı tüm futbola gönül verenleri maçlara kilitliyor. Tuttukları takımların kazandığı maçlarla sevince boğulan stadyumlar futbol aşkını her daim tazeliyor ve daha da güçlendiriyor. Süper Lig'in soluksuz izlenen takımlarından biri de Trabzonspor. Bordo mavili ekip, zaman zaman bomba transferleri ile hem merak uyandırıyor hem de spor manşetlerinden düşmüyor. Trabzonspor'un en fazla araştırılan transferlerinden biri de kuşkusuz Alexander Sörloth. Golcü oyuncunun özel yaşantısı ve futbol kariyeri mercek altındadır.

Alexander Sörloth nereli?

Alexander Sörloth, Norveç'in Trondheim kentinde dünyaya gelen genç bir futbol yıldızı. 1.95 boyundaki yetenekli ve başarılı futbolcu için futbol sporunun çok özel ve ayrı bir anlamı var. Çünkü futbol, Alexander Sörloth'e ailesinden kalan değerli bir miras. Profesyonel futbolcunun babası Göran Sörloth Norveç'in eski futbolcularından biri. Kendisi oğlu gibi forvet pozisyonunda yıllarca top oynayan değerli bir sporcu. Oğlu ile gurur duyan baba Göran Sörloth, 1993-1994 yıllarında bir sezon Türkiye'de Bursaspor'da forma giymiştir.

Alexander Sörloth kaç yaşında?

Dünyada ve ülkemizde golcü futbolcular arasında ismini duyuran ve oynadığı futbolu ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü futbolcu Alexander Sörloth, 5 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur. Günümüzde 25 yaşını dolduran genç oyuncu, başarı basamaklarını hızla çıkıyor.

Maçlarda sergilediği kondisyon ve performansı ile uzun yıllar futbol sahalarında adından söz ettireceği şimdiden öngörülen oyuncular arasında. Alexander Sörloth, ülkesi Norveç'in takımlarından Strindheim ve Rosenborg Trondheim'da amatör olarak futbol kariyerine başlamıştır.

Norveçli yetenekli futbolcu, ülkesinin takımlarında amatör olarak kariyerine başlamış, RBK altyapısında forma giydikten sonra 2016 yılında Hollanda'nın Groningen takımına 550 bin liralık bedel karşılığında transfer olmuştur. Bir yıl sonra ise Midtjylland takımına 450 bin lira bedel akabinde transfer edilmiştir.

Hızlı bir transfer dönemi geçiren genç oyuncu, ara transfer döneminde ise 9 milyon Euro bedelle Crystal Palace'a geçiş yapmıştır. Burada istenilen performansı yakalayamaması hayal kırıklığı yaratmıştır. Alexander Sörloth, Gent ve ülkemizin gözde Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da kiralık olarak top oynamıştır.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Alexander Sörloth, Midtjylland takımındaki beğenilen ve parlayan profesyonel bir futbol yıldızı olarak Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'a yüksek bir bonservis ile geçiş yapmıştır. Bu transfer büyük ses getirse de Alexander Sörloth, kendisinden bekleneni sergileyememiştir. Forma giyme şansı yakaladığı 16 maçta gol kaydedememiştir. Takımdaki hayal kırıklığına bağlı olarak tekrar kiralama yöntemi ile başka takıma geçiş yapmıştır.

Sörtloth, ertesi yıl Belçika'nın gözde ekiplerinden Gent'e kiralanmıştır. Gent takımı ile toplam 19 maça çıkan Alexander Sörloth, 4 gol atmıştır. Sezon sonu ise İngiltere'ye dönmüştür. Sonraki süreçte Crystal Palace, Alexander Sörloth'ü Gent takımından sonra Trabzonspor'a kiralamıştır.

2021'de hangi takımda oynuyor?

Alexander Sörloth'a dair merak edilen konulardan biri de 2021 yılında hangi takımda oynadığına ilişkindir. Alexander Sörloth, aynı zamanda Norveçli milli bir futbolcu olarak Bundelisga takımlarından RB Leipzig'de top oynamaktadır. RB Leipzig takımına genç oyuncu Alexander Sörloth, 22 Eylül 2020 yılında katılmıştır. Bundeslisga ekibinden biri olan RB Leipzig ile imzaladığı sözleşmenin bitiş tarihi ise 30 Haziran 2025'tir.

Alexander Sörloth'un maaşı ne kadar?

Alexander Sörloth, Trabzonspor ile 2 yıl süreli kiralık anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşma içeriğinde 6 milyon Euro değerinde bir satın alma opsiyonu da bulunuyordu. Alexander Sörloth, beklentileri karşılayarak ülkemizin sevilen ve başarılı Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da yükselen bir grafik çizdi.

Müthiş bir giriş yaparak 3 maçta 3 gol kaydederek hafızalara yerleşti. Ayrıca oynadığı etkileyici futbol ile de futbol çevrelerinin ve taraftarların sempati ve beğenisini kazandı. RB Leipzig'in 20 milyon Euro bonservis ödediği Alexander Sörloth için maaş konusunda da bonkör davrandığı ve Norveçli golcünün yıllık net olarak 3.3 milyon Euro alacağı belirtilmiştir.

Alexander Sörloth güçlü ve zayıf yönleri

Alexander Sörloth, güçlü ve zayıf yönleri ile takip edilen genç yeteneklerin başında geliyor. Oyuncunun güçlü yönleri; ara pas verme, kilit pas verme, hava topu ve defansa katkı olarak sıralanıyor. Oyuncunun bir futbolcu olarak zayıf görülen yönü ise bitiriciliği olarak ifade ediliyor.

Alexander Sörloth Oynadığı Mevki

Alexander Sörloth, forvet mevkisinde forma giyiyor. Baş mevki santrafor olan futbolcu, ihtiyaç halinde kanatlar da görev üstlenebiliyor. Futbolcu sol ayağına hakim olması ile takdir ediliyor.