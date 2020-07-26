Alexander Sörloth, İngilizleri pişman etti

Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace ekibinden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin Euro'ya kiralanan Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, ligde 34 maçta 24 gol atarak sezonu gol kralı olarak tamamladı. Norveçli oyuncunun en yakın takipçisi Aytemiz Alanyaspor'un golcü oyuncusu Papiss Cisse 22 golde kaldı. İngiliz takımından bordo-mavililere geldiği dönemde ismi fazla duyulmayan bir futbolcu olmasından dolayı birçok taraftarın transferini eleştirdiği Sörloth, attığı gollerle sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da önemli ses getirdi. İngiliz kulübü, Karadeniz temsilcisinde önemli bir performans ortaya koyan başarılı futbolcunun çıkışını şaşkınlıkla izliyor.

İngilizler pişman

Bu sezon Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Lig olmak üzere toplam 48 resmi maçta 32 gole imza atan Sörloth, sözleşmesinin bulunduğu Crystal Palace takımından daha fazla gole imza attı. İngiliz ekibi, lig ve kupada oynadığı 39 maçta 30 gol atabildi. Norveçli golcü, İngiliz takımından fazla gol atma başarısı göstererek, Crystal Palace yetkililerine önemli bir mesaj gönderdi.

İHA





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