Alexander Sörloth için flaş transfer itirafı!

Almanya Ligi ekiplerinden Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann, sezon başında transfer ettikleri Alexander Sörloth ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Nagelsmann, Norveçli golcüyle ilgili bir de itirafta bulundu. Crystal Palace ekibine aradığı fırsatları bulamayan Alexander Sörloth, Trabzonspor'a gelmiş ve bordo-mavili takımda 49 maçta 33 gol, 11 asiste imza atmıştı. Süper Lig'de 24 golle gol kralı olarak iz bırakan Sörloth daha sonra Leipzig'in yolunu tuttu.

Bu sezon Alman ekibinde 23 maçta 2 gol atabilen futbolcunun performansı eleştirilmeye devam ediyor. Birçok kez yaptığı açıklamada futbolcusuna sahip çıkan Nagelsmann, bu kez futbolcusuyla ilgili dikkat çeken bir ifade kullandı.









Nagelsmann'dan dikkat çeken açıklama

Alman basınına konuşan Nagelsmann, "Lille'in golcüsü Victor Osimhen'le ilgilenmiştik. Ancak finansal sebepler nedeniyle bu transferi gerçekleştiremedik. Sahip olduğumuz bir mali çerçeve var. Size golü garanti eden birçok forvetin fiyatı 50 milyon Euro'nun üzerinde. Bu fiyat bizim için fazlaydı" diyerek Sörloth'un ilk hedefleri olmadığını dile getirdi.

Leipzig Teknik Direktörü, "Alex, Trabzonspor'da golleriyle güvenilir bir performans sergiledi. Bizimle de aynı seviyeye gelmesi için çalışıyoruz" dedi. Hatırlanacağı üzere Nagelsmann'ın işaret ettiği Victor Osimhen sezon başında Lille'den Napoli'ye 70 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

Ajansspor





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