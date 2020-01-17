Alexander Sörloth her yerde!

Süper Lig’in ilk yarısında 12 golle en çok gol atan iki oyuncudan biri olan Alexander Sörloth, dün kupada da rakip ağları havalandırmak için canla başla mücadele etti. ‘Kuzey’in Oğlu’ iki fırsat yakaladı, ancak fileleri bulamadı.

22. dakikada Sosa’nın kale sahasına gönderdiği pasta hamle yapan Norveçli yıldız meşin yuvarlağa dokunamasa da hareketi kaleci Tolgahan’ı yanılttı, top direkt filelerle buluştu. Sörloth bu pozisyonda hakeme ‘ben dokunmadım’ diyerek, golün Sosa’nın olduğu uyarısını yaptı. Fırtına’nın forveti 56. dakikada ise direğe takıldı.