Alexander Sörloth gözünü rekora dikti

Sezon başında İngiltere’den Crystal Palace’den kiralanan santrfor Alexander Sörloth, Trabzonspor'da kusursuz performansını sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Crystal Palace ve Gent formaları altında 38 maça çıkan Norveçli, sadece 6 kez rakip fileleri sarstı. Sörloth, bu sayıya ise Bordo-Mavili forma altında sadece 13 maçta ulaştı. Rize mücadelesinde de geri dönüşün mimarı olan Sörloth, 6 golün yanına 2 asist de ekledi. 23 yaşındaki futbolcu, gözünü ise rekora dikti. Yıldız oyuncunun sıradaki hedefi 2017-18’deki 15 gollü kariyer sezonunu geride bırakmak olacak.

Sıra İspanya’da

Alexander Sörloth’un formasını giydiği Norveç Milli Takımı, Euro 2020 Elemeleri’nde F Grubu’nda İspanya’yı ağırlayacak. 23 yaşındaki santrfor bu kez de Boğalar’ı yıkmaya çalışacak. Taraftarlar tarafından hem Trabzon şehrinin hem de Norveç’in bulunduğu konum nedeniyle ‘Kuzey’in oğlu’ lakabını alan Sörloth, ülkesinin Euro 2020’ye katılabilmesi için elinden geleni yapacak.

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