Alexander Sörloth gollerine devam edecek

Fırtına’nın, İngiliz ekibi Crystal Palace’tan iki yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth, Trabzonspor kariyerine harika başlamıştı. Norveçli yıldız, çıktığı ilk 3 maçta 3 kez ağları sarsarken, adından bir hayli söz ettirmişti.

Ancak 23 yaşındaki futbolcu daha sonra sessizliğe büründü. 4 karşılaşmada ağları sarsamayan genç forvet, asist yapma başarısı da gösteremedi. Sörloth 4. haftadan itibaren yeniden gollerine başlamayı hedefliyor.

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