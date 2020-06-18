Alexander Sörloth: Emre Belözoğlu çok konuştu 'Sus' dedim!

Kadıköy’deki karşılaşmanın 24. dakikasında Emre Belözoğlu’nun kulübedeyken kırmızı kart görüp atılması gündem olmuştu. Pozisyonda Emre ile gerilim yaşayan ve ‘Sus’ işareti yapan Sörloth, o anı Norveç basınına anlattı. Yıldız futbolcu, “Konuşarak kavga çıkartmaya çalıştı. Çok konuştu. Beni biraz rahatsız etti. Ben de ondan susmasını istedim” dedi. Galibiyeti de yorumlayan Sörloth, “Fenerbahçe’yi yenmek harika bir his. Bizim için en büyük rekabetlerden birisi ve orada galip gelmek kesinlikle harika bir şey. Takım arkadaşlarım süperdi. Bana çok iyi servisler yaptılar. Taraftarlarımız statta yoktu ama desteklerini sürekli hissediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Emre nefret sebebi’

Sörloth’un babası Goran da ülke basınına Emre ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Baba Sörloth, “Emre Belözoğlu büyük ihtimalle Fenerbahçe’nin en çok nefret edilen kişisi. Nefret sebebi. Susmasını bilmiyor. Kulübedeki oyuncu oradan emin veremez. Oğlum çok iyi çalışıyor ve iyi gidiyor. Takımla ilişkisi süper. Etrafındaki oyuncular için bir hediye” yorumunu yaptı.





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