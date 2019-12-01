Alexander Sörloth: Cezayı gol yiyerek çektik

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor'un golünü kaydeden ve 8 gol, 3 asistlik performansıyla Fırtına’nın en skorer oyuncusu konumunda bulunan Alexander Sörloth, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

Attıkları golün ardından geri çekildiklerini ifade eden yıldız oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Bireysel olarak daha fazla gol atabilirdim. Çok kötü oynadığımı düşünmüyorum, golden sonra biraz fazla geri çekildik ve bunun cezasını gol yiyerek gördük."

Bu haberi de okudular Rıdvan Dilmen Trabzonspor-Galatasaray maçını yorumladı







