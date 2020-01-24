Alexander Sörloth bu kez yakıyordu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Denizlispor rövanşta rakibini 2-0 mağlup edince karşılaşma uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca penaltı atışları sonunda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan bordo-mavili ekip adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu. Süper Lig’de attığı 15 golle krallık yarışında zirvede yer alan Alexander Sörloth dün akşam Fırtına’yı yakıyordu. Mücadelenin 51. dakikasında kazanılan penaltı vuruşunda beyaz noktanın başına geçen Norveçli forvet, topu kaleci Tolgahan’a nişanladı.

Penaltıdan yararlanamayan 23 yaşındaki golcü maç genelinde de Yeşil-Siyahlı savunmacıların arasında kayboldu.

Fırtına beyaz noktada kaçırmadı

Seri penaltı atışlarına ise Trabzonspor başladı. Bordo-Mavililer’de Joao Pereira, Jose Sosa, Badou Ndiaye ve Doğan Erdoğan hata yapmadı. Denizlispor’da ise ilk penaltının başına Radoslaw Murawski geçti. Polonyalı oyuncunun şutunu kaleci Erce çıkardı.

Gollerin sahibi Estupinan ile Recep Niyaz ise penaltı atışlarını gole çevirdi. Miguel Lopes ise topu üst direğe nişanlayınca son atışlara gerek kalmadı. Fırtına seri atışları 4-2 kazandı, tur atladı.