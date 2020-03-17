Alexander Sörloth 4 maçtır gole hasret

19 golle Süper Lig’de gol krallığı yarışında zirvede yer alan, Trabzonspor forması ile bu sezon toplamda forma giydiği 39 maçta 25 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek takımına önemli bir katkı sağlayan forvet oyuncusu Alexander Sörloth, ligde çıktığı son 4 maçta ise gol kaydedemedi.

Son olarak ligin 23’üncü haftasında deplasmanda oynanan Beşiktaş karşılaşmasında attığı 2 golle takımının bu maçtan puanla ayrılmasında önemli katkısı bulunan Norveçli golcü, sonraki periyotta 5-2 kazanılan Çaykur Rizespor, 1-1 biten Gaziantep FK, 3-1 kazanılan BtcTurk Yeni Malatyaspor ve 1-1 biten Medipol Başakşehir karşılaşmalarında rakip fileleri boş geçti. Sörloth, bu 4 maçlık periyotta sadece 1 asist ile skora katkı verdi.