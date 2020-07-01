Alexander Nübel'den Bayern Münih'e 5 yıllık imza

Almanya’da şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, kaleci pozisyonuna önemli bir transfer yaptı ve Schalke 04’ün 23 yaşındaki file bekçisi Alexander Nübel’i kadrosuna kattı.

01 Temmuz 2020, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Alexander Nübel'den Bayern Münih'e 5 yıllık imza

Almanya’da şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, kaleci pozisyonuna önemli bir transfer yaptı. Bayern, Almanya’da Ozan Kabak’ın formasını giydiği Schalke 04’ün 23 yaşındaki file bekçisi Alexander Nübel’i kadrosuna kattı.

Sağlık kontrollerinden geçirilen Alman oyuncuyla 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı açıklandı. 2015’ten beri Schalke’de yer alan Nübel, bu süreçte Bundesliga’da 46 maça çıkmıştı.

Bayern Münih üst üste 8 şampiyonlukla rekor kırdığı dönemde kalesini koruyan Manuel Neuer’i de 2011’de Schalke’den almıştı.

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