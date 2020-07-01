Almanya’da şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, kaleci pozisyonuna önemli bir transfer yaptı. Bayern, Almanya’da Ozan Kabak’ın formasını giydiği Schalke 04’ün 23 yaşındaki file bekçisi Alexander Nübel’i kadrosuna kattı.

Sağlık kontrollerinden geçirilen Alman oyuncuyla 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı açıklandı. 2015’ten beri Schalke’de yer alan Nübel, bu süreçte Bundesliga’da 46 maça çıkmıştı.

Bayern Münih üst üste 8 şampiyonlukla rekor kırdığı dönemde kalesini koruyan Manuel Neuer’i de 2011’de Schalke’den almıştı.