Alex: Türk hoca alacaklardır

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, Brezilya basınına konuştu ve eski takımının son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Alex, “Fenerbahçe'ye yönetici olarak dönmem ancak antrenör olarak dönebilirim. Yalnız böyle bir davet geleceğini de sanmıyorum. Emre Belözoğlu ile iyi ilişkilerim var ama bu konuda bir görüşmemiz olmadı. Türk bir teknik direktör alacaklarını düşünüyorum. Vatandaşım Jailson ise orta saha olmasına rağmen Fenerbahçe’de stoper oynamak zorunda kaldı. Başkalarının suçunun faturasını O ödemek zorunda kaldı. Fenerbahçe bu sezonla birlikte 6 sezondur şampiyonluğa ulaşamayacak. Böylesine büyük bir kulüpte bu kabul edilemez. Şampiyonluk yolunda ise Başakşehir’i avantajlı görüyorum” yorumunu yaptı.