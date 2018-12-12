Alex Telles’ten Cim Bom’a 3’lü şov!

Türk Telekom Stadı’ndaki dün akşamki maç öncesinde Galatasaraylı taraftarlar, Porto’da forma giyen eski futbolcuları Alex Telles’i tribüne çağırdı. Sarı-Kırmızılı taraftarların isteği üzerine tribüne giden Telles, üçlü çektirdi. Brezilyalı futbolcu, 2013-16 sezonları arasında Cim Bom’da görev yapıp 60 karşılaşmada forma giymişti. Başarılı sol bek, 2016 yılında 6.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray’dan Porto’ya transfer olmuştu.
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