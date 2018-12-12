Alex Telles’ten Cim Bom’a 3’lü şov!

Dün akşamki maç öncesinde Galatasaraylı taraftarlar, eski futbolcuları Alex Telles’i tribüne çağırdı.

12 Aralık 2018, Çarşamba 00:30
- A +
Alex Telles’ten Cim Bom’a 3’lü şov!

Türk Telekom Stadı’ndaki dün akşamki maç öncesinde Galatasaraylı taraftarlar, Porto’da forma giyen eski futbolcuları Alex Telles’i tribüne çağırdı. Sarı-Kırmızılı taraftarların isteği üzerine tribüne giden Telles, üçlü çektirdi. Brezilyalı futbolcu, 2013-16 sezonları arasında Cim Bom’da görev yapıp 60 karşılaşmada forma giymişti. Başarılı sol bek, 2016 yılında 6.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray’dan Porto’ya transfer olmuştu.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.