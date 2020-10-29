İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, transferin son günü Porto'dan Alex Telles'i kadrosuna katmıştı. Galatasaray 'ın eski sol beki, takımının Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında PSG karşısında etkili performansıyla öne çıksa da ikinci maçta Leipzig'e karşı forma giyemedi. United Menajeri Solskjaer, Alex Telles'in corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ligdeki Chelsea maçında da forma giyemeyen oyuncu hakkında açıklama yapan Solskjaer, 27 yaşındaki oyuncunun corona virüs testinin pozitif çıktığını ve asemptomatik olduğunu belirtti. Telles'in kısa süre içerisinde sağlığına kavuşarak takıma dönmesi bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir ile birlikte H Grubu'nda mücadele eden Manchester United, ilk maçta PSG'yi deplasmanda 2-1 ile geçerken dün oynanan karşılaşmada ise iç sahada Leipzig'i 5-0 mağlup etmişti.



