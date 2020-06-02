Porto'nun başarılı sol beki, eski Galatasaraylı Alex Telles; birçok Avrupa ekibinin transfer listesinde yer alırken şu aşamada PSG ile Chelsea arasında bir yarıştan söz ediliyor.

Geçtiğimiz hafta PSG ile anlaştığı yönünde haberler çıksa da Le10 Sport'un haberine göre İngiliz ekibi, transferde daha avantajlı konuma gelmeyi başardı.

Chelsea'nin menajeri Frank Lampard, Marcos Alonso ve Emerson Palmieri'nin performanslarından pek memnun değil ve yaz aylarında mutlaka bir sol bek takviyesi gerçekleştirmek istiyor.

Önümüzdeki sezon bitecek sözleşmesi nedeniyle Porto'nun bu yaz yollarını ayırmak istediği Telles için Galatasaray'ın da bekleyişi sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Porto'nun oyuncunun satışından elde ettiği karın %10'unu almaya hazırlanıyor.