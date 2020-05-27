Alex Telles, PSG'ye imza atmak üzere! Galatasaray'a müjde...
Son dakika haberi... Fransız devi PSG, 2021'de sözleşmesi sona erecek olan ve Porto ile yeni sözleşme imzalamak istemeyen Alex Telles'i kadrosuna katmak üzere. Portekiz basını PSG'nin 25 milyon Euro karşılığında Telles'i transfer edeceğini duyurdu. Telles’i Porto’ya 6.5 milyon Euro’ya satan Galatasaray, Portekiz kulübünün elde edeceği 18.5 milyon Euro’luk kârın yüzde 10’unu, yani 1 milyon 850 bin Euro’yu alma hakkına sahip olacak.
Galatasaray son dakika transfer haberi... PSG'nin Porto'nun Brezilyalı sol beki Alex Telles'i transfer listesine aldığı haberleri Galatasaray'ı da heyecanlandırmıştı. Portekiz basınında A Bola'nın haberine göre Fransızlar, Alex Telles transferi için Portekiz ekibiyle el sıkıştı. Sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Telles, Porto'yla sözleşme uzatmayacağını daha önce açıklamıştı.
Galatasaray bu transferden 1 milyon 850 bin Euro kazanacak
İki kulübün 25 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşmaya vardığı ve birkaç aydır süren pazrlıkların bitme aşamasında olduğu ifade edildi. 2013/2014 sezonunun devre arasında Gremio'dan 6 milyon euroya Galatasaray'a transfer olan Telles, 2015/2016 sezonunun hemen başında Sarı Kırmızılılar tarafından Inter'e kiralanmış, 1 sezon sonra da 6.5 milyon euro karşılığında Porto'ya transfer olmuştu. Galatasaray, Portekiz kulübünün elde edeceği 18.5 milyon Euro’luk kârın yüzde 10’unu, yani 1 milyon 850 bin Euro’yu alma hakkına sahip olacak.
Telles, Porto'da bu sezon forma giydiği 40 resmi maçta 10 gol, 9 asistlik performans sergiledi.