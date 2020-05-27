Galatasaray son dakika transfer haberi... PSG'nin Porto'nun Brezilyalı sol beki Alex Telles'i transfer listesine aldığı haberleri Galatasaray'ı da heyecanlandırmıştı. Portekiz basınında A Bola'nın haberine göre Fransızlar, Alex Telles transferi için Portekiz ekibiyle el sıkıştı. Sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Telles, Porto'yla sözleşme uzatmayacağını daha önce açıklamıştı.

Galatasaray bu transferden 1 milyon 850 bin Euro kazanacak

İki kulübün 25 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşmaya vardığı ve birkaç aydır süren pazrlıkların bitme aşamasında olduğu ifade edildi. 2013/2014 sezonunun devre arasında Gremio'dan 6 milyon euroya Galatasaray'a transfer olan Telles, 2015/2016 sezonunun hemen başında Sarı Kırmızılılar tarafından Inter'e kiralanmış, 1 sezon sonra da 6.5 milyon euro karşılığında Porto'ya transfer olmuştu. Galatasaray, Portekiz kulübünün elde edeceği 18.5 milyon Euro’luk kârın yüzde 10’unu, yani 1 milyon 850 bin Euro’yu alma hakkına sahip olacak.





Telles, Porto'da bu sezon forma giydiği 40 resmi maçta 10 gol, 9 asistlik performans sergiledi.