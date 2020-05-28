Alex Telles piyangosu çekiliyor

Ülkenin önde gelen gazetelerinden biri olan Abola, Porto’nun Alex Telles’i PSG’ye satmak için 25 milyon Euro’ya anlaştığı haberini okuyucularına manşetten duyurdu. Bu haber Aslan’ı da heyecanlandırdı. Çünkü Galatasaray 2016 yılında 6.5 milyon Euro’ya Portekiz ekibine sattığı Brezilyalı sol bekten anlaşma gereği kasasına kârdan %10 koyacak. Bu da 1.8 milyon Euro’ya denk geliyor. Sarı-Kırmızılılar için bonustan da öte bir maddi kaynak oluşturacak olan bu gelişmenin resmiyet kazanması sabırsızlıkla bekleniyor.