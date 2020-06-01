Alex Telles için Chelsea ve Paris Saint-Germain savaşı

Paris Saint-Germain, Galatasaray 'ın eski futbolcusu Alex Telles için harekete geçti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Layvin Kurzawa'ya yeni bir teklifte bulunmayan Paris ekibi, 27 yaşındaki oyuncuyla yollarını ayırmayı planlıyor.

Bu doğrultuda sol beke alternatif bir isim arayan takımın sportif direktörü Leonardo, Porto'yla sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Alex Telles'i kadroya katmak için çalışmalara başladı. Ancak Leonardo'nun Alex Telles için karşısında önemli bir problemi var: İngiliz devi Chelsea.

Maviler, PSG'den önce Alex Telles için Porto ile görüşmelere başlamış ve önemli adımlar katetmişti. 40 milyon euroluk bir teklifte bulunan İngiliz devi transferi bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Paris Saint-Germain, görüşmeleri sürdürür ve Chelsea'den daha iyi bir teklif yaparsa bu işi bozabilir ve Telles'in rotası Fransa olabilir.



