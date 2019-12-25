Alex Teixeira kimdir, kaç yaşında, nereli?

Alex Teixeira Galatasaray'ın transfer gündemine son dakikada giren isimlerden oldu. Younes Belhanda'yı gözden çıkaran Galatasaray, yeni 10 numarasını Çin'de buldu. Galatasaray, Jiangsu Suning forması giyen Alex Teixeira ile menajerler aracılığıyla temas buldu. Sarı-Kırmızılılar, Belhanda’nın satışından gelmesi muhtemel bonservis geliriyle Teixeira’yı kadrosuna katmayı hedefliyor. Brezilyalı yıldızla 4.5 yıllık bir mukavele yapılması planlanıyor.

Tam adı Alex Teixeira Santos olan Brezilyalı futbolcu, 6 Ocak 1990 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Futbol hayatına Vasco da Gama'da başlayan Teixeira, orta sahada görev yapıyor. Brezilya'da gösterdiği performansla transferin gözdesi olan başarılı oyuncu, 2010 yılında Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı teknik direktör Mircea Lucescu’nun isteğiyle 6 milyon Euro karşılığında Ukrayna ekibi Shakhtar’a transfer oldu.

Ukrayna'da 212 maça çıkan ve rakip filelere 70 gol bırakan Teixeira, bu performansıyla dev kulüpleri peşine taktı. Yıldızı parladıktan sonra adı Avrupa devleriyle de anılan Brezilyalı futbolcu ise sürpriz bir şekilde tercihini Uzakdoğu’dan yana kullandı ve 5 Şubat 2016’da tam 50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Jiangsu Suning’e transfer oldu.

Yıldız 10 numara, Guangzhou Evergrande tarafından bonservisine 42 milyon Euro ödenen Kolombiyalı Jackson Martinez'i geride bırakarak ara transfer döneminin en pahalı futbolcusu olmuştu.

29 yaşında ve 1.74 metre boyundaki Alex Teixeira, ofansif orta saha olarak görev yapıyor. Gerektiğinde kanatlarda da oynayabilen Brezilyalı futbolcu, gol noktalarında bir santrafor kadar etkili. Bu sezon Çin'de 31 maça çıkan yıldız oyuncu, 18 gol, 8 asist üretti. Jiangsu Suning 2020 yılının Aralık ayına kadar sözleşmesi bulunan Teixeira'nın piyasa değeri ise 17 milyon Euro.