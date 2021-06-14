Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , bonservisi elinde olan Alex Teixeira'ya 2+1 yıllık sözleşme ve yıllık 2 milyon euro teklif ettiği iddia edildi. Siyah Beyazlı ekibin yıllık 3 milyon euro isteyen Teixeira'yla görüşmelerini sürdürdüğü aktarılırken Beşiktaş taraftarı Brezilyalı yıldızın kariyerini araştırmaya başladı. Kariyerinin en iyi dönemini Shakhtar Donetsk'te geçiren ve 50 milyon Euro bedelle transfer olan Teixeira, bir dönemin en gözde orta saha oyuncuları arasında yer alıyordu. Alex Teixeira kimdir, kaç yaşında? Alex Teixeira nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde.

Alex Teixeira kimdir, kaç yaşında? Alex Teixeira nereli, hangi takımlarda oynadı?

Alex Teixeira Santos, 6 Ocak 1990'da Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde yer alan Duque de Caxias şehrinde dünyaya geldi. Futbol hayatına ülkesinde başlayan Teixeira, altyapısından yetiştiği Vasco da Gama'da 2008'de A takıma yükseldi.

Brezilya pazarında aktif olan Shakhtar Donetsk'in dikkatini çeken yıldız oyuncu, Ocak 2010'da 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Ukrayna'nın yolunu tuttu. 20 yaşında ülkesinden çıkan 10 numara, Ukrayna ekibinin tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Shakhtar'da 6 yıl geçiren ve 222 maçta 89 gol, 25 asistle skora katkı sağlayan Brezilyalı, 2014/15 ve 2015/16'da gol krallığı yaşadı.

Sergilediği muhteşem performansla dünya devlerini peşine takan Teixeira, Shakhtar'da 5 Ukrayna Ligi, 4 Ukrayna Süper Kupa, 3 Ukrayna Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Kariyerinin zirvesinde Çin'in yolunu tutan Brezilyalı, Şubat 2016'da Jiangsu Suning'e katıldı. Çin ekibinin bu transfer için kasasından tam 50 milyon Euro çıktı.

Yıldız orta saha, 2016 yılında bir başka Çin temsilcisi Guangzhou Evergrande tarafından bonservisine 42 milyon Euro ödenen Kolombiyalı Jackson Martinez'i geride bırakarak ara transfer döneminin en pahalı futbolcusu oldu.

Ocak 2021'e kadar Jiangsu Suning forması giyen ve çıktığı 153 maçta 73 gol, 43 asistle skora katkı sağlayan Teixeira, Ocak 2021'de takımdan ayrıldı.

Vasco da Gama, Shakhtar Donetsk ve Jiangsu Suning formaları giyen, profesyonel kariyerinde 428 maça çıkan Alex Teixeira'nın 172 gol, 72 asisti bulunuyor.

İki ayağını da çok etkili bir şekilde kullanabilen 1.74 boyundaki Teixeira, Brezilya A Milli Takım formasını ise hiç giymedi.