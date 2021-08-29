Alex Teixeira: Hayatım boyunca hatırlayacağım bir an

Beşiktaş 'ın Karagümrük'ü 1-0 mağlup ettiği mücadelede Siyah-Beyazlılar'ın golünü atan Brezilyalı yıldız Alex Teixeira, maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Alex'in açıklamaları şöyle;

Bugün benim golümle kendi evimizde galip gelmek çok güzel. Brezilya'da benim zaten yoğun bir antrenman programım vardı. Bu hafta da maça çok iyi hazırlandım. Hayatım boyunca hatırlayacağım bir an burada gol atmak ve taraftarlarla bütünleşmek. Bence tartışılmaz 11 oyuncusu diye bir şey yok. Maç haftasında çok çalışmanız lazım, ilk 11'i hak etmek için.