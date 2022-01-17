Bir dönem Barcelona ve Arsenal'de forma giymiş Kamerunlu futbolcu Alex Song çok tartışılacak açıklamalarda bulundu.

ESPN'de yer alan habere göre 2012 yılında Premier Lig ekibi Arsenal'den Barcelona'ya 19 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan Alex Song, Katalan ekibine yalnızca milyoner olmak için gittiğini belirterek, "Barcelona bana kontrat teklif ettiğinde ve ne kadar kazanacağımı görünce ikinci kere düşünmedim. Kariyerimi bitirdiğimde eşimin ve çocuklarımın rahat bir yaşam sürmesi gerektiğini hissettim. Sportif direktörle görüşmemde birçok maçta oynamayabileceğimi söyledi. Ama umurumda değildi, artık bir milyoner olacağımı biliyordum. Kazandığım para için Nou Camp'ta yedek kulübesinde olmak umurumda değildi." sözlerini dile getirdi.

2012 yılında Barcelona'ya transfer olan Kamerunlu futbolcu, 2016'da takımdan ayrılıncaya kadar 65 maça çıktı ve 1 gol, 2 asist üretti.

34 yaşındaki futbolcu şu anda Cibuti ekiplerinden AS Arta/Solar7'de forma giyiyor.



