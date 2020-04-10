Alex, oynadığı en iyi takımı açıkladı!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsanesi Alex, ülkesi Brezilya'da FOX Sports Radio'ya özel bir röportaj verdi.

Sorulan bir soru üzerine Alex; 1999'da Libertadores'i kazanan Palmeiras, 2003'te üç kupalı bir sezonu geçirdiği Cruzeiro ve üç şampiyonluk yaşadığı Fenerbahçe'yi kıyaslamak zorunda kaldı.

Oynadığı en iyi takım sorulan Alex, "1999 Palmeiras çok güçlüydü, Zico yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadığımız Fenerbahçe de çok güçlüydü ama bir takım seçmem gerekirse 2003 Cruzeiro olurdu. O Cruzeiro bir takımdı ve Luxemburgo, ikinci kupayı istedi. Sonra üçüncü kupayı almayı talep etti. Bu, futbolu anlama ve oynama yöntemimi tanımladı. Luxemburgo'nun varlığı; kazanılan maçların, kupaların yanı sıra bizim birlikte yapabileceklerimizin üstüne çıkmamızı sağladı" ifadelerini kullandı.